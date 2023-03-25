В основному це військовополонені.

З початку повномасштабного вторгнення додому з російського полону повернулися 1 тис. 993 українця. Про це представник Головного управління розвідки Міноборони України, керівник робочої групи з питань взаємодії зі ЗМІ та родичами захисників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Станом на сьогодні Україна повернула після повномасштабного вторгнення рашистських окупантів вже майже 2 тисячі наших громадян – 1 тис. 993 особи. Переважно це оборонці, захисники. Серед них понад 200 були важко поранені", - сказав він.

Обмін полоненими – останні новини

Напередодні Україна передала РФ усіх важкопоранених полонених окупантів, стан яких дозволяв їх транспортування. Зауважувалось, що йдеться не про обмін військовополоненими, а саме про репатріацію: повернення важкопоранених полонених без жодних умов, як це передбачає міжнародне гуманітарне право.

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Водночас Росія не погоджується на обмін за принципом "усіх на всіх". Понад те, держава-агресорка повсякчас зриває обміни.

Москва усупереч міжнародному праву тримає у полоні не тільки українських військових, а й українських цивільних, примусово їх вивізши на територію Росії.

Крім того, РФ проводить депортацію українських дітей, "інтегруючи" їх у російські родини, за фактом – стираючи українську ідентичність. Нещодавно Києву вдалось повернути додому ще двох таких дітей.

За словами обмудсмена Дмитра Лубінця, на початок 2023 року в російському полоні було 800 поранених бійців ЗСУ. Україна закликала розпочати процес репатріації, однак Москва досі зобов’язань не виконала.

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