Секретар РНБО також прокоментував ситуацію з правом власності на релігійні обʼєкти.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що в УПЦ МП було дуже багато представників так званої розвідувальної спільноти Росії. Частину з цих шпигунів обміняли на полонених українських військових.

Як зазначив Данілов в інтервʼю "Укрінформу", у влади немає жодних претензій до релігії. Питання з УПЦ МП полягає в іншому.

"Людина може вірити в Бога, в Аллаха, в кого вважає за потрібне. У нас є претензії до установи, яка не зареєстрована у відповідний до українського законодавства спосіб. Ви хочете ходити молитися? Ідіть і моліться. Але інституції, які не зареєстровані у відповідний спосіб на території України, не можуть тут працювати. Окрім того, у цій інституції було дуже багато представників так званої розвідувальної спільноти Російської Федерації. Частину з них ми вже поміняли на наших бранців. Це факти, які українська спільнота має знати", – пояснив він.

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Секретар РНБО також прокоментував ситуацію з правом власності на релігійні обʼєкти.

"У вас є своя власність? Можете розпоряджатися своєю власністю. А держава має право розпоряджатися своєю власністю так, як вважає за необхідне. Наприклад, якщо ми говоримо про Києво-Печерську лавру, це – заповідник. Він підпорядкований відповідній державній інституції. Якщо якийсь піп вирішив, що це його приватна власність, це зовсім не так", – наголосив Данілов.

Звільнення українських військовополонених

3 квітня з російського полону повернули 12 українців. Серед звільнених полонених пʼятеро були важкопораненими. Зазначається, що додому повернулися 10 військових та двоє цивільних українців.

Водночас українців закликали не шукати полонених родичів через російські чат-боти. Ці листування можуть використати для подальшого психологічного тиску на полонених.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що з російською стороною постійно обговорюють питання обміну у форматі "всіх на всіх". Проте в Росії не погоджуються на жодні аргументи.

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