Серед звільнених - 10 військових та 2 цивільних.

Додому з російського полону повернулися ще 12 українців, серед них 5 важкопоранених.

Про це в Telegram повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ). Серед звільнених 10 військових і 2 цивільних.

Десятеро оборонців належать до солдатського та сержантського складу. Вони були захоплені в полон, зокрема, у боях біля Бахмута, сіл Опитного та Оріхово-Василівки на Донеччині, поблизу Кремінної та Червонопопівки на Луганщині. Також повернуто двох цивільних, яких агресор утримував як заручників: із села Липці Харківської області та Маріуполя.

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Звільнені військові належать до Збройних сил України, зокрема, 518-го окремого батальйону спеціального призначення, 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, 57-го окремого стрілецького батальйону.

"24 березня Україна добровільно та без жодних умов повернула до Росії всіх п'ятьох важкопоранених полонених, які були транспортабельними. Це відповідає вимогам міжнародного гуманітарного права. Натомість держава-агресорка вирішила відпустити лише п’ятьох важкопоранених українців, а не всіх, як того вимагають підписані РФ міжнародні конвенції. Це промовисто демонструє небажання ворога дотримуватися Женевських конвенцій, нічим не виправдану жорстокість стосовно важкопоранених та кричущу відсутність зацікавленості у налагодженні подальших обмінів для особливо вразливих категорій полонених та цивільних заручників", - зазначають у КШППВ.

За даними штабу, від початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну з російського полону було звільнено вже 2 тис. 005 українців. Робота над поверненням полонених продовжується.

Обмін полоненими - що відомо

У березні президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності визволення усіх захоплених окупантами українців.

Як раніше повідомляв УНІАН, керівництво РФ заборонило своїм військовим на деяких напрямках брати у полон захисників, навіть коли ті здаються без зброї.

Нещодавно у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими закликали українців не користуватись російськими чат-ботами для пошуку полонених родичів. Представники країни-окупанта можуть використати листування з родинами для психологічного тиску на полонених українців.

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