Армія РФ втратила комплекс станцій супутникового зв'язку "Легенда-2" і протитанковий ракетний комплекс.

Станом на 18 серпня в Чорному морі маневрують близько 10 кораблів флоту РФ.

Про це в Facebook повідомив представник оперативного командування" Південь " Владислав Назаров, коментуючи поточну обстановку на півдні України.

За його словами, українські ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконувати вогневі завдання.

За словами Назарова, в Чорному морі маневрують близько 10 кораблів флоту РФ. Вони ховаються в безпечних для себе районах уздовж кримського узбережжя до Новоросійська. На бойовому чергуванні знаходяться два надводних носії ворога з 16 крилатими ракетами типу "Калібр" і великий десантний корабель.

"Загроза ракетних ударів і артилерійських обстрілів в зоні досяжності залишається актуальною, прибережні води небезпечні для купання через можливість підриву", - додав Назаров.

Також Назаров зазначив, що окупанти зазнали серйозних втрат.

"Цієї ночі вороже військо зменшено на 5 рашистів, комплекс станцій супутникового зв'язку "Легенда-2" і протитанковий ракетний комплекс. У Благодатному рашисти вже не зможуть поповнити боєзапас, оскільки склад знищений. Остаточні втрати ворога - дорозвідуються", - йдеться в повідомленні.

Війна в Україні та знищення складів з боєприпасами:

5 серпня 2022 року ЗСУ знищили два склади боєприпасів окупант.

9 серпня ЗСУ знищили склад боєприпасів в окупованому Генічеську - найбільш віддалений на Херсонщині.

12 серпня на аеродромі в Новофедорівці підірвали до 4 складів боєприпасів.

12 серпня на Херсонщині українські військові ліквідували черговий склад боєприпасів РФ.

18 серпня в Києві був виявлений значний склад зброї та боєприпасів.

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