Склади розташовувалися в Запорізькій і Херсонській областях.

Збройні сили України знищили два склади боєприпасів російських загарбників. Наші захисники знову влаштували "час бавовни" для рашистів, які істерично бояться помсти.

Про знищення складів повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у Telegram.

Зокрема, ввечері склад боєприпасів вибухнув в окупованому місті Токмак Запорізької області. Там "бавовну" навіть зняли на відео. Мешканець окупованого міста був настільки здивований, що навіть не зміг стриматися й почав використовувати нецензурну лексику.

Увага! Нецензурна лексика

Також склад БК окупантів "хлопнуло" у Бериславському районі Херсонської області. В місцевих спільнотах користувачі відверто радіють черговим поразкам та втратам окупантів, адже чекають на ЗСУ та хочуть, аби рашистів швидше "вибили" з нашої землі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗСУ відбили штурми окупантів у районах семи населених пунктів. Противники були вимушені тікати.

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