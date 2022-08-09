Генічеськ знаходиться на адміністративній межі з окупованим РФ Кримом та на відстані 200 км від Херсону.

Сьогодні вранці, 9 серпня, українські артилеристи завдали удару по російських складах у Генічеську – найвіддаленіший район Херсонщини, який знаходиться на адміністративному кордоні з Кримом.

Про це у своєму фейсбуці повідомив голова Херсонської ОВА Сергій Хлань.

"Генічеськ можна вітати з почином. Тепер ЗСУ дістають і туди. Зранку понад півтори години детонували боєприпаси росіян на дослідній станції (грубо кажучи між Партизанами і Новоолексіївкою) – написав Хлань.

Генічеський район російські загарбники активно використовували, бо вважали його найвіддаленішим і найбезпечнішим для своїх боєкомплектів і складів. Після сьогоднішнього удару, за словами Хланя, безпечних ділянок на Херсонщині для рашистів більше не існує.

Нагадаємо, США передадуть Україні тисячу Javelin та додаткові боєприпаси для HIMARS. Також у новий пакет допомоги увійдуть боєприпаси для NASAMS і двадцять 120-мм мінометних систем.

Напередодні в ОК "Південь" повідомляли, що Україна не втратила жодної системи HIMARS, а кожна ракета влучає в ціль, знищуючи міст або склад боєприпасів.

Разом з тим росіяни панічно бояться ударів високоточної зброї ЗСУ не тільки на тимчасово окупованих територіях України, але й безпосередньо території РФ. Відомо, що російське командування наказало посунути "назад" польовий табір двох підрозділів 6-х армії західного військового округу, який дислокується у Бєлгородській області.

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