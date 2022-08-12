Зокрема, знищено 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки й склад боєприпасів в Бериславському районі Херсонщини.

За добу на півдні українські військові ліквідували 19 окупантів, ворожі техніку та склад боєприпасів.

Про це спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров повідомив у зведенні за добу, 11 серпня.

"У напрямку наших позицій та вивільнених населених пунктів нанесено 8 ударів гелікоптерами, 4 удари штурмовою авіацією. Наших втрат немає", - зазначив він.

Водночас, за словами Назарова, внаслідок удару РСЗВ "Смерч" по Березнегуватому Миколаївської області поранення отримав місцевий мешканець.

"Нашою авіацією нанесено 2 удари: по опорному пункту ворога неподалік Андріївки та по скупченню ворожої сил і техніки біля Брускинського. Ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань за добу забезпечено втрати ворога в кількості 19 рашистів", - розповів спікер командування.

Також за добу на півдні ворог втратив 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки й склад боєприпасів в Бериславському районі Херсонщини.

Нагадаємо, у Білорусі на аеродромі в Зябрівці можливо був знищений танк Т-72, РПН 92н6е і боєприпаси.

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