Вибухи в Новофедорівці на території тимчасово окупованого Криму — це результат знищення чотирьох відкритих складів з боєприпасами. Атака позбавила росіян щонайменше восьми літаків.
Такою інформацією поділилася британська розвідка у свіжому звіті щодо війни в Україні.
"9 серпня 2022 року на військовому аеродромі "Саки" в західному Криму сталися вибухи. Первісна причина вибухів неясна, але великі грибоподібні хмари, видимі на відео очевидців, майже точно були викликані детонацією до чотирьох незакритих складів боєприпасів", — повідомили в британській розвідці.
У звіті також сказано, що в результаті атаки вдалося знищити або пошкодити щонайменше 8 літаків рашистів — 5 Су-24 і 3 Су-30. Центральна зона аеродрому отримала серйозні пошкодження, але він, ймовірно, залишається працездатним.
Для РФ втрата 8 винищувачів не має колосального значення, адже це незначна частина від загальної кількості. Однак "Саки" використовувався для прикриття Чорноморського флоту.
"Можливості морської авіації в даний час значно ослаблені. Цей інцидент, ймовірно, змусить російських військових переглянути своє сприйняття загрози. Крим, ймовірно, розглядався як надійний тиловий район", — підсумували в британській розвідці.
Як повідомляв УНІАН, 9 серпня, були нанесені удари по аеродрому в Новофедорівці на території Криму. Українська сторона заперечує своє причастя до вибухів, хоч і задоволена результатом.
Внаслідок атаки вдалося знищити дев'ять ворожих літаків, про що розповіли у Командуванні ПС ЗСУ. А голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич додав, що аеродром виведено з ладу.
Журналісти The Washington Post з посиланням на українського чиновника повідомили, що вибухи в Криму — це робота нашого спецназу.
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