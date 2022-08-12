В результаті було знищені щонайменше вісім літаків.

Вибухи в Новофедорівці на території тимчасово окупованого Криму — це результат знищення чотирьох відкритих складів з боєприпасами. Атака позбавила росіян щонайменше восьми літаків.

Такою інформацією поділилася британська розвідка у свіжому звіті щодо війни в Україні.

"9 серпня 2022 року на військовому аеродромі "Саки" в західному Криму сталися вибухи. Первісна причина вибухів неясна, але великі грибоподібні хмари, видимі на відео очевидців, майже точно були викликані детонацією до чотирьох незакритих складів боєприпасів", — повідомили в британській розвідці.

У звіті також сказано, що в результаті атаки вдалося знищити або пошкодити щонайменше 8 літаків рашистів — 5 Су-24 і 3 Су-30. Центральна зона аеродрому отримала серйозні пошкодження, але він, ймовірно, залишається працездатним.

Для РФ втрата 8 винищувачів не має колосального значення, адже це незначна частина від загальної кількості. Однак "Саки" використовувався для прикриття Чорноморського флоту.

"Можливості морської авіації в даний час значно ослаблені. Цей інцидент, ймовірно, змусить російських військових переглянути своє сприйняття загрози. Крим, ймовірно, розглядався як надійний тиловий район", — підсумували в британській розвідці.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня, були нанесені удари по аеродрому в Новофедорівці на території Криму. Українська сторона заперечує своє причастя до вибухів, хоч і задоволена результатом.

Внаслідок атаки вдалося знищити дев'ять ворожих літаків, про що розповіли у Командуванні ПС ЗСУ. А голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич додав, що аеродром виведено з ладу.

Журналісти The Washington Post з посиланням на українського чиновника повідомили, що вибухи в Криму — це робота нашого спецназу.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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