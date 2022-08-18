У Києві група осіб нелегально зберігала понад 60 автомат АК - 74 і патрони до них.
Як повідомляє Офіс генерального прокурора в Telegram, викрили групу осіб, які, прикриваючись участю в одному з добровольчих формувань територіальної громади столиці, нелегально зберігали зброю та боєприпаси.
"За даними слідства, представники одного з товариств, не маючи наміру брати участь у бойових діях проти РФ, зберігали на території власних складських і виробничих приміщень зброю і боєприпаси для своєї приватної охорони. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 60 незареєстрованих автоматів АК-74 та 9500 набоїв до них", - йдеться у повідомленні.
На даний час встановлюються обставини вчинення кримінального правопорушення.
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