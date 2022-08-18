Затримані прикривалися участю в одному з добровольчих формувань територіальної громади міста Києва, але не збиралися захищати Україну від агресії Росії.

У Києві група осіб нелегально зберігала понад 60 автомат АК - 74 і патрони до них.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора в Telegram, викрили групу осіб, які, прикриваючись участю в одному з добровольчих формувань територіальної громади столиці, нелегально зберігали зброю та боєприпаси.

"За даними слідства, представники одного з товариств, не маючи наміру брати участь у бойових діях проти РФ, зберігали на території власних складських і виробничих приміщень зброю і боєприпаси для своєї приватної охорони. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 60 незареєстрованих автоматів АК-74 та 9500 набоїв до них", - йдеться у повідомленні.

На даний час встановлюються обставини вчинення кримінального правопорушення.

Війна в Україні:

5 серпня 2022 року ЗСУ знищили два склади боєприпасів окупант.

9 серпня ЗСУ знищили склад боєприпасів в окупованому Генічеську - найбільш віддалений на Херсонщині.

12 серпня на аеродромі в Новофедорівці підірвали до 4 складів боєприпаси.

12 серпня на Херсонщині українські військові ліквідували черговий склад боєприпасів РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: