У слідчих ізоляторах заарештованим стали пропонувати вступити в ПВК "Вагнер", обіцяючи при цьому закрити кримінальні справи.

Російських в'язнів змушують вступати до лав ПВК "Вагнер", погрожуючи новими кримінальними справами.

Як повідомляє "Агентство", на ув'язнених чинять тиск в колоніях Самарської і Ростовської областей, Краснодарського краю і регіонів Північного Кавказу.

"Приїжджають оперативники МВС або ФСБ, обіцяють підняти старі справи 10-20 річної давності, за якими термін давності вже пройшов, лякають, що будуть порушувати справи по тим, хто відмовляється йти на війну", - заявила правозахисниця Яна Гельмель.

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Про подібні методи тиску в колоніях Пермського краю також повідомила правозахисниця Оксана Асауленко. У приклад вона навела випадок ув'язненого, якому до звільнення залишалося п'ять місяців. За словами матері чоловіка, в останній розмові він дав їй зрозуміти, що його змусили підписати контракт з ПВК "Вагнер".

Також джерела "Агентства" повідомляють, що в слідчих ізоляторах заарештованим стали пропонувати вступити в ПВК "Вагнер", обіцяючи при цьому закрити кримінальні справи.

Окупанти вербують зеків для війни проти України

Влітку 2022 року ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин почав особисто здійснювати візити до в'язниць, щоб завербувати зеків їхати воювати проти України. 6 лютого, за даними ЗМІ, вербувальники ПВК "Вагнер" почали повторно закликати російських в'язнів їхати на війну проти України.

У складі ПВК "Вагнер" воюють навіть африканські найманці, які сиділи в російських в'язницях.

Офіцер ЗСУ розповідав, що російські командири посилають зеків штурмувати українські міста без їжі, тому що "ув'язнені просто грають роль гарматного м'яса".

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