За статистикою, все менше ув'язнених прагнуть потрапити на фронт.

Вербувальники приватної військової компанії "Вагнер" почали повторно закликати російських ув'язнених їхати на війну проти України.

Як повідомляє "Медіазона", друга хвиля вербування відбувається з меншим пафосом, ніж перша. Засновник ПВК Євген Пригожин не прилітає гелікоптером до місць позбавлення волі, а зеків не вишиковують на плацу.

За словами засуджених, зеки за власним бажанням можуть прийти на зустріч з агітувальниками і обговорити умови служби в ПВК. За статистикою, все менше ув'язнених прагнуть потрапити на фронт. В першу хвилю одна колонія делегувала 1000 зеків до ПВК, а зараз лише 340.

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Зменшення інтересу зеків до пропозиції "піти повоювати" пов'язано зі страхом померти. Ув'язнені поступово здогадуються, що їх на фронті використовують як "розхідний матеріал". Таким чином, зеки не вірять обіцянкам вербувальників ПВК "Вагнер".

Окупанти вербують зеків для війни проти України

Влітку 2022 року ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин почав особисто здійснювати візити до в'язниць, щоб завербувати зеків їхати воювати проти України.

У складі ПВК "Вагнер" воюють африканські найманці, які сиділи в російських в'язницях.

Офіцер ЗСУ розповідав, що російські командири посилають зеків штурмувати українські міста навіть без їжі, тому що "ув'язнені просто відіграють роль гарматного м'яса".

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