Популярним методом покарання за якусь провинність серед російських найманців вважається відрізання пальців, кажуть українські захисники.

Бійці ЗСУ розповіли про свій особистий досвід безпосередніх боїв с найманцями ПВК "Вагнер". Кажуть, що вони воюють, як зомбі - лізуть вперед у незліченній кількості.

Подробиці щодо дій вагнерівців на полі бою розказали військові Андрій та Борис у розмові, яку опублікував на своєму каналі СтратКом ЗСУ.

"Вони просто йдуть, вони не пригинаються, вони просто пруть, як зомбі", - зазначив один з військових.

В ЗСУ розповіли, що за якусь провинність в рядах "вагнерівців" можуть відрізати або мізинець на лівій руці, або просто "обнулити". І все це робиться показово.

За їхніми словами, який символ росіяни собі обрали "Z", так і воюють.

"Якщо ви бачили "Війну Z", в принципі все дуже сходиться тут. Ось який символ вони обрали собі, ось так вони й працюють", - кажуть українські захисники.

Жорстокість найманців ПВК "Вагнер"

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну найманці приватної військової компанії "Вагнер" беруть безпосередню участь у бойових діях проти нашої держави. Наразі вони докладають чималих зусиль для того, щоб захопити місто Бахмут Донецької області та догодити своєму засновнику Євгену Пригожину.

ЗМІ та Генштаб неодноразово повідомляли про випадки надзвичайної жорстокості з боку "вагнерівців". В лавах ПВК воює чимало амністованих зеків, часто насилля вони спрямовують проти один одного. Нещодавно вони зарубали свого ж командира сокирою.

Також вони стратили кувалдою зека-"вагнерівця", який здався у полон ЗСУ та публічно заявляв, що хоче воювати на боці України.

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