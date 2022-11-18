Українські артилеристи встановлюють вогневий контроль над ключовими логістичними вузлами окупантів.

Українським воїнам вдається ефективно контролювати переміщення сил ворога на півдні та стримувати їх. Цим займаються українські артилеристи, які встановлюють вогневий контроль над ключовими логістичними вузлами окупантів.

Як заявила в ефірі каналу FreeДОМ керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк, командування РФ розуміє, що їхні сили на півдні опинилися під вогневим контролем ЗСУ, тому перегруповуються. Зокрема, окупанти намагаються переміститися на Запорізький напрямок, а також втримати свої пункти логістики на лівобережжі Херсонської області.

Частину підрозділів Росія вивела на "реабілітацію". Натомість на Херсонщину завели інші підрозділи.

"Ми знаємо, що вони (командування РФ - УНІАН) відправили деякі підрозділи на реабілітацію, зокрема й на відновлення бойового духу, підтягнули туди деякі інші сили, намагаються переформатувати ті підрозділи, які втратили морально-бойовий дух, намагаються також підтягнути резерви техніки та озброєння для того, щоб посилити своє угрупування для укріплення оборони", - заявила Гуменюк.

Разом з тим окупанти продовжують депортовувати в РФ українців з тимчасово окупованих територій під виглядом "евакуації". Росіяни також "евакуйовують" медичні заклади й облаштовують шпиталі в тилу, розуміючи масштаби втрати.

Ситуація в Херсонській області

9 листопада, відразу після виборів до Конгресу США, російське військове командування оголосило про відведення військ з правого берега Дніпра в Херсонській області.

10 листопада Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські війська продовжують наступ у Херсонській області згідно з планом. Під час контрнаступу Сил оборони був звільнений весь правий берег Херсонської області. Вже 11 листопада стало відомо, що українські військові зайшли в Херсон.

Українські захисники вийшли до узбережжя Дніпра, що дає можливість встановити контроль над зоною, близькою до тимчасово окупованого Криму.

На думку західних експертів, заздалегідь спланований відступ російських окупантів з правого берега Дніпра на Херсонщині свідчить про те, що командування РФ зробило висновки після провалу на Харківщині.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Збройні Сили України здатні зірвати зусилля росіян щодо утримання своїх оборонних позицій на окупованому лівобережжі.

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