Попри завершення мобілізації у РФ продовжують формувати добровольчі підрозділи.

Мобілізовані росіяни намагаються уникнути потрапляння на фронт будь-яким способом. Є випадки втечі з військові частини, а також самогубства.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що щонайменше 15 солдатів та сержантів втекли на етапі злагодження в Казані.

"Раніше відмобілізований особовий склад має низький рівень морально-психологічного стану, що призводить до надзвичайних подій у місцях дислокації. Так, в підрозділах 57 мотострілецької дивізії так званих територіальних військ, на етапі злагодження в Казані, самовільно залишило частину понад 15 осіб солдат і сержантів, а під час передислокації в Україну ще двоє мобілізованих вчинили самогубства", – зазначили у відомстві.

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Додається, що попри офіційне завершення мобілізації, російські військкомати продовжують формувати так звані добровольчі підрозділи. До них беруть чоловіків із погашеною судимістю, без обмеження віку та за будь-якого стану здоров’я, окрім офіційного статусу інваліда. Такі "військовослужбовці" не підписують жодних офіційних контрактів.

Війна в Україні

Часткова мобілізація в Росії почалась 21 вересня. Вже за місяць президент РФ Володимир Путін оголосив про її завершення.

На думку західних експертів, примусову мобілізацію тимчасово призупинили, щоб звільнити бюрократичну пропускну здатність для осіннього призову.

За даними ЗМІ, Міноборони РФ за місяць зібрало щонайменше 492 тисяч мобілізованих.

Мобілізованих після стихійних навчань зі зброєю відправляють на найгарячіші ділянки фронту. Серед них відзначається вкрай низька мотивація.

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