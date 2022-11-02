Чоловік вирішив сходити до військкомату, оскільки не бачив ризиків "зарахуватися" до лав ЗС РФ.

У Росії досі реєструють видачу повісток чоловікам після нібито завершення часткової мобілізації.

Як пише Telegram "Baza", черговий випадок зафіксовано в Уфі. Місцевому мешканцю видали повістку і запросили на мобілізацію. Прикметно, що повістку росіянину вручали по телефону.

Чоловік вирішив сходити до військкомату, оскільки не бачив ризиків "зарахуватися" до лав ЗС РФ після офіційного завершення мобілізації.

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Однак на практиці все вийшло трохи по-іншому, зазначає видання.

У військовому комісаріаті чоловікові видали повістку на 17 листопада. Сказали: "Прийдете і все дізнаєтеся". У документі зазначено, що військовозобов'язаний повинен з'явитися до військкомату для "відбору на призов по мобілізації".

Мобілізація в Росії

21 вересня Путін у відповідь на військові поразки на фронті оголосив у Росії часткову мобілізацію. Проте вже за місяць заявив, що її завершено.

На думку західних експертів, хід примусової мобілізації тимчасово призупинили, щоб звільнити бюрократичну пропускну здатність для звичайного осіннього призову.

За даними ЗМІ, міністерство Шойгу зібрало щонайменше 492 тисяч мобілізованих.

Мобілізованих після стихійних навчань зі зброєю кидають на найгарячіші ділянки фронту. Серед резервістів відзначається вкрай низька мотивація, фіксують непоодинокі випадки втечі солдат з військових частин.

У російських містах вже з'являються повідомлення про смерть новобранців на війні.

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