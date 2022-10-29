Також зловмисник коригував ворожий вогонь по Нікополю.

Затримано ще одного російського агента в Дніпропетровській області. Чоловік зливав дані ворогу про пересування HIMARS та М777.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Крім того, зловмисник коригував численні ракетні удари по Нікополю, зокрема по об’єктах енергетичної інфраструктури, та "звітував" окупантам про наслідки повітряних атак.

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За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий житель, якого після початку повномасштабного вторгнення завербували представники спецслужб РФ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. За клопотанням СБУ суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Росія полює за HIMARS

У липні стало відомо про те, що Путін перекинув спецпризначенців, які повинні були шукати місця розташування РСЗВ HIMARS.

Видання "The Washington Post" писало, що Україна натомість навчилась їх обманювати: військові розробили дерев'яні муляжі типу HIMARS. Протягом кількох перших тижнів роботи такої приманки було знищено не менше 10 крилатих ракет "Калібр".

HIMARS в Україні

США передали перші HIMARS Україні у червні. Того ж місяця у ЗСУ показали відео першої роботи установок по окупантах.

Як зазначив міністр оборони Олексій Резніков, умовою передачі HIMARS було обмеження їхнього застосування по російській території, водночас така заборона не поширювалась на окуповані території, зокрема й на Крим.

HIMARS призначені для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО та вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин та бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам.

Україні поки передали ракети дальністю до 80 км.

За словами військового експерта Сергія Кузана, російські протиракетні системи, як от С-300 і С-400, не здатні перехоплювати HIMARS. З цього приводу в Росії ще влітку почалась паніка: Міноборони Шойгу постійно звітувало про знищені установки і склади БК до них.

Україна та США неодноразово спростовували брехню окупантів.

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