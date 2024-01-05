РФ атакує прифронтову зону, де існує складність зі знищенням таких БПЛА, каже Ігнат.

Росіяни почали використовувати ударні дрони типу "Shahed" для атак по передових позиціях українських сил та прифронтових територіях. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів речник Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

Так, коментуючи останній масований удар безпілотниками Ігнат зазначив, що було дві хвилі атаки росіян "шахедами" : перша - розпочалась увечері на східні, центральні регіони, південь, друга - вранці в західному напрямку. За ці дві хвилі було збито 21 "шахед" з 29 запущених.

Ігнат додав, що переважну більшість БПЛА знищили мобільні вогневі групи Повітряних Сил та інших підрозділів Сил оборони. "Особливістю атаки було те, що частиною БПЛА - от власне ті, де менше вдалось збити - атакувалися південні регіони, Херсонщина, Миколаївщина. Саме прифронтова зона, де їх складно одразу знищувати. Таким чином ворог інколи атакує вже і передові позиції наших Сил оборони і "шахедами". Це віднедавна трапляється, але вже має місце. Саме тому, оті 8 незбитих "шахедів" - це атака саме прифронтових регіонів", - пояснив він.

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Ігнат також звернув увагу, що ворог дещо змінив час атак. "У вранішній час рідко було коли запускались "шахеди". А от бачимо, що до 10.00 ранку чи навіть пізніше була повітряна тривога у західних областях, зокрема Хмельницькій та Тернопільській", - прокоментував він.

Щодо масованих ракетних атак по об’єктах інфраструктури України, які цього року проводить Росія, речник Командування Повітряних сил сказав, що не бачить загалом чогось нового, питання лише в кількості засобів повітряного нападу.

"І інформація з’являється, що вже десь з Північної Кореї з’являються балістичні ракети. Їх вже класифікують, як схожі на "Іскандери" у відкритих джерелах. Але ми, у Повітряних силах, поки що не маємо інформації, що дійсно застосовувались вони, чи ні", - зауважив Ігнат.

Рештки ракет, зазначив Ігнат, досліджуються. "ВПК Росії та північної Кореї тісно пов’язані… Ймовірно, що балістичні ракети, які можуть передаватися від Кореї (північної) десь чимось схожі на ті, які Росія виготовляє сама. Тому зрозуміти, яка це - корейська чи російска - буде важко, тому що ракета, яка ще й по балістичній траекторії атакує, вона при підриві розривається на тисячі уламків. А ідентифікувати можна, знайшовши щось вціліле з якимсь маркуванням. Ну, я думаю, що Сполучені Штати щось знають, бо вже скликано РНБО", - зауважив Ігнат.

Атаки БПЛА по Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 5 січня російські окупанти запустили з РФ та окупованого Криму 29 безпілотників, українська протиповітряна оборона збила 21 з них.

Раніше Юрій Ігнат зазначав, що загарбники запускають дроні вночі, щоб тримати Україну в напрузі.

Використання РФ балістичних ракет з КНДР проти України:

Вчора в Білому домі повідомили, що РФ під час новорічних свят Росія двічі била по Україні балістичними ракетами, які передала КНДР. Координатор Ради нацбезпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі додав, що окупанти хочуть купити аналогічне озброєння ближнього радіусу дії в Ірану.

Аналітики видання Defense Express вважають, що Москві могли передати балістичні ракети Fateh-110 та Zolfaghar.

Сполучені Штати Америки вже скликали засідання Ради безпеки ООН з цього приводу. Київ хоче провести надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО.

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