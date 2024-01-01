Станом на 20:00 ППО збила "розвідника" та три ударні БпЛА.

Сьогодні на півдні українські захисники пустили на брухт чотири ворожих безпілотники. Про це повідомила служба зв'язків з громадськістю повітряного командування "Південь".

Йдеться, що збито три ударних дрони типу Shahed та безпілотник-розвідник.

"Увечері 1 січня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено БпЛА "Shahed-136/131". Також протягом дня на Херсонщині знищено розвідувальний безпілотник "Мерлін-ВР" та два ударних БпЛА "Ланцет", - розповіли у командуванні.

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Уточняється, ці збиття сталися станом на 20:00 понеділка, 1 січня.

Атаки РФ 1 січня - деталі

Вдень 1 січня армія РФ запустила по Україні відразу кілька груп дронів-камікадзе Shahed та ракети. У низці областей та у столиці України оголосили повітряну тривогу. Повітряне командування "Схід" повідомило, що під час тривоги в небі над Дніпропетровською областю збили керовану авіаракету Х-59. Згодом стало відомо, що під час цієї атаки російські загарбники випустили по Україні десять ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з північного напрямку. Силам ППО вдалося знищили дев'ять.

Нагадаємо, у Новорічну ніч Російська Федерація тероризувала Україну дронами-камікадзе. Одинадцять годин поспіль захисники неба відбивали повітряний напад ударних БпЛА типу "Shahed-136/131. Зокрема, чотири дрони пустили на брухт мобільні вогневі групи Одеського прикордонного загону, ще один ворожий безпілотник збили військовослужбовці Морської охорони Державної прикордонної служби.

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