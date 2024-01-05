Атака тривала двома хвилями з району Приморсько-Ахтарська та мису Чауда.

У ніч на 5 січня російські окупанти атакували Україну ударними дронами типу Shahed, протиповітряною обороною збито 21 із 29 ударних БпЛА.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ. Зазначається, що атака тривала двома хвилями з району Приморсько-Ахтарськ – РФ та мис Чауда – Крим.

"Усього зафіксовано пуски 29 ударних БплА Shahed-136/131. До відбиття повітряного нападу залучено мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальну авіацію та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил. Протиповітряною обороною збито 21 із 29 ударних БпЛА в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської та Хмельницької областей", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

У Повітряних силах поінформували, що частину безпілотників ворог спрямував по прифронтовій зоні Херсонської та Миколаївської областей.

Переважну більшість "шахедів" знищено підрозділами мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.

Нічна атака дронів

Раніше нічну атаку противника прокоментувала керівник об’єднаного прес-центру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк "На півдні йшла бойова робота. При цьому, ми спостерігали дві хвилі запуску безпілотних літальних апаратів типу "шахед". Перша хвиля тривала майже три години - вона розпочалася на початку ночі", - розповіла вона.

Також Гуменюк зазначила, що пізніше - через 2,5 години розпочалась наступна хвиля.

4 січня речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що безпілотники типу "шахед" ворог запускає щоночі для того, щоб тримати в напрузі країну, щоб лунала повітряна тривога. Також кожний БПЛА йде до своєї цілі, яку хоче уразити, яку йому задали задачу.

Вас також можуть зацікавити новини: