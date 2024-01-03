Україна надіслала відповідний запит Альянсу через останні масовані ракетні обстріли.

На запит української сторони Рада Україна-НАТО проведе надзвичайне засідання у зв’язку з масованими ракетними та дроновими обстрілами Росії.

Про це повідомив у мережі Х міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він уточнив, що ключовою темою засідання стане посилення протиповітряної оборони України.

"НАТО підтримало запит України на надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО у відповідь на масовані ракетні та дронові удари Росії. Однією з ключових тем стане посилення протиповітряної оборони України. Важливий сигнал євроатлантичної єдності на тлі ескалації російського терору", - зазначив Кулеба.

Росія влаштувала ракетні обстріли Україні у святковий період

29 грудня РФ провела масовану атаку по Україні - ворог застосував 158 засобів повітряного нападу - ударні безпілотники та ракети різного типу. Силам ППО вдалося збити 114 цілей - 87 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55, а також 27 ударних безпілотників Shahed-136/131.

Зокрема у столиці було пошкоджено внаслідок удару станцію метро, житлові та нежитлові будівлі. Через значну кількість загиблих та поранених у Києві 1 січня було оголошено Днем жалоби. У Києві загинуло 30 людей, 29 отримали поранення.

В цілому внаслідок атаки 29 грудня по Україні було уражено 18 населених пунктів у 10 областях. Постраждало 170 людей; загинуло 53 людини.

2 січня ворог повторив масовану атаку засобами повітряного нападу різних типів, як це було кілька днів назад – 29 грудня 2023 року. Оборонці неба ліквідували загалом 72 (з 99 випущених) ракети: 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал"; 59 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 крилаті ракети "Калібр". Також знищено всі 35 ударних БпЛА "Shahed-136/131", які запустила Росія.

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