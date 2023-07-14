За словами Пєскова, вони не робили ніяких заяв з цього питання.

У Кремлі кажуть, що не робили жодних заяв про продовження зернової угоди.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, так прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков прокоментував опубліковані в ЗМІ слова президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана про те, що вони з Путіним домовилися про необхідність продовження її роботи.

"Ніяких заяв, що стосуються продовження "зернової угоди", з російської сторони не було", - заявив він.

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Зернова угода: останні новини

Як відомо, термін дії угоди закінчується 17 липня. Росія продовжує шантажувати світ, висуваючи ряд умов, серед яких - підключення "Россельхозбанка" до системи SWIFT.

На початку липня Реджеп Таїп Ердоган заявив, що зернову угоду необхідно продовжити. Більш того, турецький президент хоче збільшити термін її дії до двох років.

ЗМІ писали, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш пропонував Путіну продовжити угоду в обмін на підключення "Россельхозбанка" до SWIFT.

Днями Путін заявив, що РФ може "призупинити" свою участь у цій угоді, якщо дані ним "обіцянки" не виконають.

Сьогодні президент Туреччини Ердоган заявив журналістам, що "згоден з президентом Росії" в тому, що угоду потрібно продовжити.

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