Сили оборони перейшли в наступ на кількох напрямках: в ISW розкрили деталі

Зокрема українські захисники розширюють зону атак в районі Костянтинівки.

Українські захисники продовжують контрнаступальні дії на низці напрямків та намагаються повернути окуповані території. Про це повідомляють аналітики з Інституту вивчення війни.

Зокрема аналітики повідомляють про спроби Сил оборони просунутися на півночі Харківщини. Також експерти цитують російських воєнблогерів, які заявляють, що через порідіння рослинності армія РФ муситиме відступити в цьому районі на більш захищені позиції в напрямку Великого Бурлука.

Експерти відзначають також, що в результаті операції "Вівальді", під час якої Сили оборони звільнили низку населених пунктів в районі Лиману, війська РФ почали відчувати "каскадні" наслідки. Зазначається, що Сили оборони продовжують наступальну операцію в цьому районі, внаслідок чого російські втрати в цьому районі зросли до понад 1000 осіб на тиждень. Також повідомляється, що українські захисники намагаються взяти під контроль населений пункт Ямпіль та просуватися вздовж річки Жеребець, використовуючи особливості місцевості.

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Крім того, Сили оборони зупиняють спроби РФ рухатися в бік Словʼянсько-Краматорської агломерації. Зокрема, українські захисники розширюють зону своїх контратак на Костянтинівському напрямку.

"Українські війська нещодавно розпочали контратаки в інших районах Костянтинівського напрямку, а повідомлення про українські контратаки поблизу Русин Яр свідчать про те, що українські війська ще більше розширюють зону своїх операцій, ймовірно, завдяки нещодавній реорганізації української командної структури в Донецькій області", – відзначають аналітики.

Крім того, вони додають, що Сили оборони, ймовірно, нещодавно мали успіхи на заході Запорізької області. Також аналітики підтверджують руйнування ключового російського мосту Чонгар, який з'єднує окуповану Херсонську область та Крим.

Ситуація на фронті: інші важливі новини

Раніше командир групи TERRA у складі Третього армійського корпусу Микола Волохов повідомив, що РФ може наростити свій наступ в районі Борової та спробувати помститися за провал біля Лиману. За його словами, Сили оборони усвідомлюють ці плани РФ і готуються давати відсіч.

Зазначимо, що за даними ЗМІ, Команда головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого вже підготувала "план війни". Цей план, зокрема, має відповідати на питання про те, у які терміни та що саме має робити українська армія для збереження нашої країни.

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