РФ готує помсту за крах під Лиманом, але ми готуємось, - командир TERRA

Він вважає, що ворог може посилити штурми під Боровою.

Росіяни можуть ще інтенсивніше штурмувати під Боровою, використовуючи хорошу погоду та намагатися помститися за провал біля Лиману. Про це в ефірі Ранок.LIVE командир групи TERRA у складі Третього армійського корпусу Микола Волохов ( позивний Абдула).

За його словами, інтенсивність бойових дій під Боровою (Харківська область) й надалі є високою, а хороша погода дозволяє росіянам проводити активні штурми.

Він зазначив, що ворог продовжує інфільтруватися біля Борової, щоб чинити постійний тиск на українські позиції. "В них є ставочка, що, якщо довго тиснути, то десь ми помилимося, дамо слабину і виникне в них можливість щось продавити, але це не так", - сказав Волохов.

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За його словами, операція "Вівальді" змусила ворога перерозподіляти резерви, оскільки це для них було несподіванкою, то довелося перекидати частину сил, зокрема, і з напрямку Борової, щоб "на Лимані їх не придавили ще й далі".

"Є дуже велике побоювання, що росіяни ще спробують якось помститися за той крах, який вони понесли на Лиманах, і ще під залишки гарної погоди спробувати провести якісь штурмові дії, щоб останній акорд залишився за ними. Ми до цього готуємося, ми знаємо, що ймовірність цього дуже висока і думаю, що їм нічого не вдасться", - сказав Волохов.

За його словами, на даний момент головна "задача Борової – це затримати росіян, щоб вони не змогли рухатися в напрямку Харкова" і з цим українські воїни справляються.

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Як повідомляв УНІАН, речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов зазначав, що операція "Вівальді", яку Сили оборони проводять на сході України, примусила російських окупантів відступати та, імовірно, противнику доведеться відмовитися від своїх певних планів на невизначений термін.

Він вважає, що відхід росіян значно послабить тиск на Слов’янсько-Краматорську агломерацію, бо захід на Лиман мав на меті тиснути на Слов’янськ з півночі. За його словами, ключовим для росіян було взяття самого Лиману, але тепер про це вже не йдеться.

Трегубов підкреслив, що наразі росіяни змушені відступати, що значно ламає їхні плани.

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