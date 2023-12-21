На лівому березі Херсонщини ворог почав активніше використовувати піхотні методи наступу, економлячи на техниці.

Начальник обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк прокоментувала інформацію британської розвідки про те, що майже по всій лінії фронту Сили оборони переходять до більш оборонної позиції та оцінила ситуацію на півдні, як активну оборону.

"Це об’єктивна оцінка, з розумінням того, що дійсно сили співвідношення сил наших і ворожих красномовне. Що їх протидія великою кількістю живої сили та техніки, все ж таки, для нас важка для відбиття. Але, тим не менш, ми тримаємо наші позиції. І навіть, якщо це оборона, то це активна оборона, в якій ми не даємо ворогу посунутися і на деяких ділянках вдається все ж такі відтісняти", - акцентувала Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Вона зазначила, що фортифікація берегової лінії правобережжя Дніпра надійно укріплена і шансів повернутися до Херсону у російської окупаційної армії немає.

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"З нашого боку, в нашій зоні відповідальності, фортифікація берегової лінії досить надійна і вона постійно удосконалюється. Зрозуміло, що ми воліємо максимально убезпечити і цивільне населення, і свої позиції від ворожих прошуків. Але, можемо зазначити, що географічно правий берег (Дніпра-УНІАН) вище за лівий, і намагань ворога проникнути на нього ми навіть не фіксуємо. Вони маневрують серед островів, там де можуть ще дозволити собі якісь прошуки і потрапляння дещо на наші позиції з тим, щоб проводити диверсійно-розвідувальну діяльність. Але, наближатися до правого берега і повертатися до Херсону, в них шансів нема", - підкреслила Гуменюк.

Щодо ситуації на лівому березі Херсонщини, то там ворог почав активніше використовувати піхотні методи наступу, економлячи на техниці.

"Дійсно, ситуація складна. Ворог тисне, намагається застосовувати штурмові дії для того, щоб вибивати наші підрозділи із зайнятих позицій, але поки що вони зазнають суттєвих втрат і повертаються на вихідні свої позиції, звідки і прийшли. До речі, щодо прийшли, то вони все частіше використовують саме піший спосіб штурму, економлячи очевидно на техниці", - акцентувала Гуменюк.

Вона додала, що навіть всі соціальні мережі сповнені світлинами та кадрами палаючої ворожої техніки, де добре видно "як відпрацьовують наші майстри на далекобійній артилерії, корегуючи ворожу кількість на тому відтинку". Водночас, треба усвідомлювати, що ворожої сили на лівобережжі дійсно багато.

"Вони представлені там кількома десятками тисяч особового складу та сотням одиниць техніки. І це означає, що боротьба йде дуже запекла і дуже важка. І розширення плацдарму - це зовсім не простий елемент діяльності, а це кропітка робота, яка дуже рясно полита кров’ю. Тому, ми воліємо не розповсюджувати інформацію про те, як відбувається бойова робота, тому що ворог все ретельно відстежує", - підкреслила Гуменюк.

Російські окупанти активніше використовують піхотні методи наступу на лівому березі Дніпра, але додаткових ударних резервів не створюють.

"Вони намагаються маневрувати тими силами і тими ресурсами, які в них є на Лівому березі. Ми бачимо підтягування рот- Z на наш напрямок. Це означає, що пріоритет залишається за піхотним способом і вони готові до так званих "м’ясних штурмів", завдяки тому, що можуть так зекономити техніку. Те, що додаткові угруповання бойові або ударні створюються, ми не фіксуємо нічого подібного. Тому, можемо говорити, вони поки що розраховують на ті сили, які в них є в наявності", - зазначила Гуменюк.

Якщо взагалі говорити про лінію фронту на півдні, то вона завжди рухома.

"Особливо в тих умовах, які ми маємо в нашій зоні відповідальності. Нагадаю, у нас більша частина лінії фронту проходить саме річкою Дніпро. Але є вже певні території на лівому березі і, дійсно, під тиском ворожих сил вони можуть змінюватись ці обсяги цієї території. Зрозуміло, що наш пріоритет – це розширювати цей плацдарм. Але, треба усвідомлювати, що все ж таки найголовніше – це збереження життя наших воїнів. Саме тому ми говоримо про потребу в максимальній кількості далекобійної зброї, яка дозволить нищити ворога на далеких відстанях, щоб він не міг наближатися на ті території. Звідки він обстрілює правий берег, звідки може завдавати ураження, в тому числі, по наших позиціях лівобережних", - пояснила Гуменюк.

Вода додала, що також російські окупаційні війська намагаються максимально застосовувати авіацію, як тільки це дозволяють погодні умови.

"Останнім часом стали з’являтися такі "віконця" для вильоту тактичної авіації і ворог ними негайно користується, скидаючи керовані авіабомби. Це великі руйнування, яких він завдає по правому берегу, по тій інфраструктурі, яка прилягає до води безпосередньо, щоб максимально тиснути на цивільне населення і на сили оборони", - зазначила Гуменюк.

Ситуація на лівобережжі Херсонщини

21 грудня Сили оборони півдня України інформували, що минулої доби на Херсонському напрямку, на лівобережжі Дніпра, українські захисники відбили понад 30 ворожих атак. Зазначається, що ворог не полишив наміру витісняти підрозділи Сил оборони з лівобережжя Дніпра, але українські воїни продовжують заходи із розширення плацдарму. Українські захисники знищили десятки окупантів, реактивні системи "Ураган", гармати та два пункти противника.

20 грудня у звіті Британської розвідки повідомлялося, що вздовж майже усієї лінії фронту Сили оборони України переходять до більш оборонної позиції. Водночас у відомстві зазначають, що значний прорив російських окупаційних військ малоймовірний. Україна посилює польові фортифікаційні укріплення вздовж лінії фронту.

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