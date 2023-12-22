Також було знищено десятки ББМ, автотехніки та артсистем.

Українські військові за минулу добу, 21 грудня, ліквідували ще 1080 російських окупантів на фронті.

Як повідомляє Генштаб, станом на сьогодні Росія втратила на війні проти України вже 351 350 військових.

Крім того, було знищено багато техніки:

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танків ‒ 5837 (+9);

бойових броньованих машин ‒ 10843 (+18);

артилерійських систем – 8250 (+24);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6365 (+23);

автомобільної техніки та автоцистерн – 10944 (+25);

спеціальна техніка ‒ 1217 (+9).

Водночас кількість знищених кораблів та катерів (22), підводних човнів (1), крилатих ракет (1613), гелікоптерів (323), літаків (324), РСЗВ (932) та засобів ППО (611) не змінилась.

Війна в Україні - останні новини

Раніше УНІАН розповідав, що на Куп’янському напрямку ворожа розвідувальна група не дійшла до українських позицій - їх ліквідували снайпери.

За словами експертів, на фронті назріває стратегічна проблема – російські загарбники намагаються виграти час, аби покращити боєздатність кадрових військ РФ.

У зв'язку з тим, що у США відкладають таку необхідну військову допомогу Україні, країна формує і оснащує нові механізовані і бронетанкові бригади в рамках більш широкого плану по набору і призову нових військ - потенційно сотень тисяч осіб.

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