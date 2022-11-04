У місті не залишилося жодної вцілілої будівлі.

З Мар'їнки Донецької області, яка щодня піддається обстрілам з боку Росії, вдалося евакуювати всіх мешканців.

Як повідомили в прес-службі Національної поліції України, евакуацію вдалося провести завдяки підрозділу "Білий янгол". Зазначається, що у місті не залишилося жодної вцілілої будівлі.

Водночас у сусідній Красногорівці ще залишаються 800 мешканців. Її також щодня обстрілюють російські окупанти.

Поліція поділилася відео роботи підрозділу "Білий янгол", який допомагає проводити евакуацію людей з-під обстрілів. Під час одного з рейсів до Красногорівки правоохоронці евакуювали тяжкохвору жінку з підозрою на інсульт. Також вдалося вивезти пораненого чоловіка та літню мешканку, яка вирішила виїхати у безпечний регіон.

Евакуація людей під час війни

Через активні бойові дії проводиться евакуація населення з прифронтових населених пунктів. Крім того, евакуюють людей і зі звільнених від окупантів міст і сіл.

Як повідомила віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, з деокупованих територій евакуювали вже 22 тисячі українців.

Водночас на окупованій частині Херсонщині так звана "адміністрація" проводить примусову "евакуацію" людей. Їх депортують до тимчасово окупованого Криму та на територію РФ. У МЗС України засудили такі дії окупантів та нагадали, що Росія вчергове порушує норми міжнародного права.

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