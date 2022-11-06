Внаслідок ворожих обстрілів зруйновано та пошкоджено 21 цивільний об‘єкт, у тому числі 18 житлових будинків.

Поліція Донецької області за добу задокументувала 14 воєнних злочинів, вчинених російськими окупантами в Україні.

Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ України у Facebook, зафіксовано два ракетних удари по Лиману та обстріли з "Градів" міста Авдіївка.

Зазначається, що постраждали міста Авдіївка, Торецьк, смт Велика Новосілка, Північне, села Карлівка, Нетайлове, Уманське.

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"Ворог застосував проти мирного населення РСЗВ "Ураган", "Град", артилерію. Зруйновано та пошкоджено 21 цивільний об‘єкт – 18 житлових будинків, адміністративна будівля міської територіальної громади, господарча споруда, автомобіль", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що російські снаряди поцілили в оселі мешканців. За попередніми даними, люди не постраждали.

Також повідомляється, що із РСЗВ "Ураган" та артилерії ворог атакував Торецьк. За даними поліції, є вбиті та поранені цивільні мешканці, пошкоджено чотири оселі.

Ситуація у Донецькій області:

Українська армія наприкінці серпня пішла у контрнаступ. Наша армія вже звільнила низку населених пунктів у Донецькій, Луганській та Херсонській областях.

15 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що захисникам України найважче у Донецькій області на Бахмутському напрямку. Лідер країни підкреслив, що воїни тримають позиції.

Влада запровадила обов'язкову евакуацію жителів незахопленої частини Донецької області, люди мали залишити цей регіон до початку опалювального сезону.

30 жовтня бійці ЗСУ відбили атаки окупантів в районах десяти населених пунктів на Донеччині.

4 листопада 2022 року українські військові знищили спостережний пункт росіян на Донеччині.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко зазначив, що за 5 листопада на Донеччині окупанти вбили одну людину у Торецьку, ще троє людей отримали поранення. Кириленко вчергове наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Голова ОВА розповів, що, без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, з початку вторгнення на Донеччині було вбито 1 тис. 164 людини та поранено ще 2 тис. 543.

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