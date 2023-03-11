Українські війська знищують значну кількість окупантів, а навколишні території усіяні трупами росіян, зокрема "вагнерівців".

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що бої тривають на деяких вулицях та околицях Бахмута, але українські військові стоять та боронять місто.

Вчорашнє засідання Ставки верховного головнокомандувача було одним із найдовших і стосувалося Бахмуту, розповів Данілов в ефірі телемарафону.

"Майже три години розбиралися у ситуації. Це стосується і Бахмута, й інших ділянок фронту. Ми цьому приділяємо максимальну увагу, тому що для нас це дуже знакова... Територія та усе, що відбувається в районі Бахмута. Мають рацію ті, хто кажуть, що там вже на околицях міста у деяких місцях та на вулицях міста тривають бої. Але маємо на увазі, що наші військові стоять. Наші військові боронять славетне місто Бахмут, тому що це наша фортеця", - сказав секретар РНБО.

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Він також натякнув, що те, що зараз роблять українські військові на цьому напрямку, буде дуже корисним для країни та для армії у найближчому майбутньому.

"Тому що там перелопачується величезна кількість тієї мразоти, яка вдерлася на нашу територію", - зауважив Данілов.

За словами секретаря РНБО навколишні території усіяні трупами росіян, зокрема "вагнерівців".

"Їх ніхто не забирає, тому що вони там нікому не потрібні", - додав він.

Ситуація в Бахмуті - що треба знати

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що позиція не відходити з Бахмута, для захоплення якого росіяни залучають всі можливі ресурси, та посилити там оборону була підтримана на засіданні Ставки одностайно.

Як повідомив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, який перебуває на найважливіших ділянках фронту разом зі своїми підрозділами, наразі Сили і ресурси, які залучені до оборони Бахмута, змушують окупантів відмовитися від просування на Донеччині та не дають реалізувати їхній задум.

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що українські сили вже знищили основне боєздатне угруповання росіян. Це дало змогу підготуватися до контрнаступу.

Генштаб ЗСУ станом на ранок інформував, що на Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмові дії, атаки на Бахмут й населенні пункти поблизу відбиті.

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