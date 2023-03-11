Командувач заявив, що українські захисники дають гідну відсіч загарбникам.

Сили і ресурси, які залучені для оборони міста Бахмут Донецької області, не дають російським окупантам реалізувати свій задум та змушують їх відмовитись від просування вперед.

Про це заявив заяву командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, повідомляє прес-служба відомства.

"Справжні герої зараз - це захисники, які на своїх плечах тримають східний фронт, та не шкодуючи ані себе, ані ворогів, завдають йому максимальних втрат. Необхідно виграти час для накопичування резервів та початку весняного контрнаступу, який вже не за горами" – наголосив Сирський.

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Зазначається, що зараз командувач перебуває на найважливіших ділянках фронту разом зі своїми підрозділами, де українські захисники дають гідну відсіч ворогу та продовжують утримувати місто.

"Для оборони Бахмуту залучені сили та ресурси, які не дають противнику реалізувати свій задум, ламають його плани та змушують відмовитись від просування вперед", - зазначив Сирський.

У відомстві додали, що він постійно тримає на контролі оперативну обстановку на фронті та вживає необхідних заходів щодо утримання Бахмуту під українським контролем.

Оборона Бахмута

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що у Бахмуті ЗСУ знищили основне боєздатне угруповання росіян. Це дозволило захисникам підготуватися до контрнаступу.

За даними Генштабу, російські інтервенти минулої доби здійснили невдалі численні спроби штурму Бахмута.

Нещодавно у ЗСУ пояснили, чому дуже важливо утримувати оборону Бахмута.

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