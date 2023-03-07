Подоляк сказав, що вони виконані на 1000%.

Оборона Бахмута досягла поставлених цілей і стала великим стратегічним успіхом української армії.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, пише CNN. За його словами, Україні необхідно було виграти час і завдати важких втрат армії РФ. Військові відомства, зі схвалення президента, розробили стратегію, згідно з якою оборона ключового району була пріоритетним завданням.

"Що стосується оборони Бахмута, то вона виконала поставлені завдання на 1000%. Військові реалізували план по знищенню основного боєздатного угруповання противника з одного боку і забезпечили навчання і підготовку десятків тисяч українських військовослужбовців для підготовки до контрнаступу з іншого", - сказав Подоляк.

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Навіть якщо військовим керівництвом буде прийнято рішення відступити на більш вигідні позиції, оборона Бахмута буде великим стратегічним успіхом і фундаментом майбутньої перемоги, додав він. Поки рішення про відступ не прийнято, серед воєначальників існує консенсус в питанні продовження оборони.

"Це перевага демократичної моделі, яка дозволяє нам вибирати і приймати кращі рішення. Багато критичних питань задає сам президент. Оскільки остаточне рішення як головнокомандувач приймає глава держави, президент відчуває велику особисту відповідальність", - підкреслив Подоляк.

Оборона Бахмута

Як відомо, російські війська несуть величезні втрати біля Бахмута. За даними CNN, вони вже втратили як мінімум в п'ять разів більше військових, ніж Україна.

Військовий експерт Олександр Коваленк заявив, що у загарбників немає можливості оточити і захопити Бахмут.

Вчора пройшло засідання Ставки верховного Головнокомандувача України, в ході якого було прийнято рішення продовжити оборонну операцію у місті. В РНБО кажуть, що це рішення було прийнято разом з військовим керівництвом.

У вечірньому зверненні президент сказав, що Бахмут дає один з найбільших результатів за весь час війни.

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