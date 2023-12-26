Вибух такої сили спричинила "практично не захищена" бойова частина безпілотника.

Внаслідок знищення десантного корабля "Новочеркаськ" російські окупанти могли втратити близько двох тисяч ударних безпілотників "шахед". Про це в ефірі телемарафону сказав військовий аналітик, полковник запасу Петро Черник.

За його словами, вибух такої сили спричинила "практично не захищена" бойова частина безпілотника.

"Там зовсім інший принцип монтування бойової частини. Вона практично не захищена, так як не має такої товстої стінки, як має снаряд. Висока ймовірність, що саме це і запалало, і якщо це дійсно так, то це мінус десь 2 тисячі "шахедів". Це добротний результат", - зазначив експерт.

Черник також підкреслив, що потужна детонація на "Новочеркаську" скоріше за все була спричинена саме "шахедами", які перебували на його борту.

"Дуже сильно воно горіло. Міцно горіло. Ми ж розуміємо, що горить там, де є те, що може згоріти. Я більше прихильний, що все ж таки "шахед", - резюмував військовий аналітик.

Знищення десантного корабля "Новочеркаськ"

Вранці 26 грудня Повітряні сили підтвердили знищення десантного корабля "Новочеркаськ" у тимчасово окупованій Феодосії. Тактична авіація атакувала його крилатими ракетами.

В РФ підтвердили удар по "Новочеркаську", але водночас запевнили, що збили два українських Су-24.

Мвіж тим речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що від російського корабля "Новочеркаськ" залишився "скелет", при цьому його екіпаж загинув.

У свою чергу міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс зазначив, що за останні чотири місяці знищено 20% ЧФ Росії.

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