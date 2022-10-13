На День захисника України РФ може знову атакувати мирні міста.

Українців попередили про нові атаки РФ. Сьогодні вночі і завтра протягом дня країна-агресорка може вдарити по мирному населенню.

Про це у своєму Telegram повідомив військовослужбовець ЗСУ, громадський діяч і активіст Євген Карась.

Він наголосив, що не може точно стверджувати про достовірність інформації, проте українцям усе одно варто поберегтися.

Відео дня

"Завтра 14 жовтня. День захисника України. І є інформація, що сьогодні вночі та завтра протягом дня будуть нові обстріли. Коли я репостнув Алекса Сейнта в дні масового удару - це була точна інформація, і відоме мені джерело. Зараз сповіщають колеги. Я не ручаюся за те, що вночі та вдень щось відбудеться. Але поберегтись варто", - написав Карась.

Масовані ракетні атаки РФ: що відомо

10 жовтня Росія атакувала низку міст України. Вибухи були на Київщині, західній Україні та багатьох областях й населених пунктах. Відомо, що окупанти запустили 84 крилаті ракети, а також 24 безпілотники, зокрема, 13 іранських дронів "Шахід-136".

11 жовтня РФ здійснила 33 обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури України. Країна-терорист другий день поспіль продовжувала масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури України. 12 жовтня обстріли не припинилися.

Сьогодні, 13 жовтня, рашисти обстріляли Миколаїв, під завалами п'ятиповерхівки опинилися люди. Вранці рятувальникам вдалося дістати 11-річного хлопчика, який 6 годин знаходився під уламками будинку. Ввечері стало відомо, що серце дитини зупинилося. Окрім цього, сьогодні РФ била по західній Україні, а ввечері вдарила по Харкову.

Вас також можуть зацікавити новини: