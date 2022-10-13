Російські окупанти завдають удари по Харкову. Місто знову страждає від ворожих обстрілів.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Ворог завдає удари по обласному центру", - зазначив він.
Голова ОВА закликав місцевих залишатися в укриттях.
Мер Харкова Ігор Терехов на своїй сторінці в Telegram повідомив, що в деяких районах міста вже є проблеми зі світлом. Він розповів про мінімум два "прильоти".
Війна в Україні: що відомо про нові ворожі "прильоти"
Як повідомляв УНІАН, цієї ночі ворог масовано обстріляв Миколаїв. Відомо про влучання у п’ятиповерховий житловий будинок. Під завалами знайшли тіла двох загиблих.
Віталій Кім повідомив, що з-під завалів зруйнованого цієї ночі окупантами будинку у Миколаєві рятувальники дістали також і 11-річного хлопчика. Згодом стало відомо, що знайдено ще одне тіло, під завалами залишаються люди.
Також сьогодні Росія атакувала захід України, вибухи прогриміли у Львівській та Тернопільскій областях. На Львівщині "приліт" був по військовому об'єкту.