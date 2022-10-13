Голова ОВА закликав місцевих залишатися в укриттях.

Російські окупанти завдають удари по Харкову. Місто знову страждає від ворожих обстрілів.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Ворог завдає удари по обласному центру", - зазначив він.

Відео дня

Голова ОВА закликав місцевих залишатися в укриттях.

Мер Харкова Ігор Терехов на своїй сторінці в Telegram повідомив, що в деяких районах міста вже є проблеми зі світлом. Він розповів про мінімум два "прильоти".

Війна в Україні: що відомо про нові ворожі "прильоти"

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі ворог масовано обстріляв Миколаїв. Відомо про влучання у п’ятиповерховий житловий будинок. Під завалами знайшли тіла двох загиблих.

Віталій Кім повідомив, що з-під завалів зруйнованого цієї ночі окупантами будинку у Миколаєві рятувальники дістали також і 11-річного хлопчика. Згодом стало відомо, що знайдено ще одне тіло, під завалами залишаються люди.

Також сьогодні Росія атакувала захід України, вибухи прогриміли у Львівській та Тернопільскій областях. На Львівщині "приліт" був по військовому об'єкту.

Вас також можуть зацікавити новини: