У п'ятиповерхівці два верхні поверхи зруйновані вщент, решта - під завалами.

Вночі ворог масовано обстріляв Миколаїв, є влучання у у п’ятиповерховий житловий будинок.

Про це у своєму Telegram повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Після першої ночі Миколаїв масовано обстріляли. Є влучання у п’ятиповерховий житловий будинок. Два верхні поверхи зруйновані вщент, решта - під завалами. На місці працюють рятувальники. Уся інформація про наслідки - зранку", - повідомив він.

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Контрнаступ ЗСУ на півдні - що відомо

Українські військові продовжують відтісняти ворога в Херсонській області, де він вже змінює рубежі оборони на глибші. Станом на 9 жовтня ЗСУ звільнили понад 1170 кв.км території на Херсонському напрямку.

У відповідь на успіхи ЗСУ Росія перекинула полк окупантів відразу на першу лінію в Херсонській і Миколаївській областях. Військовослужбовці противника, в кращому випадку, екіпіровані засобами захисту старого зразка, що призводить до численних втрат.

За словами глави Центру урядового зв'язку Великобританії Джеремі Флемінга, Україна переламує ситуацію на війні проти "виснажених" російських сил. Армія РФ перебуває у виснаженому стані, а всі її попередні досягнення перетворюються на поразки.

12 жовтня спікер ОК "Південь" Владислав Назаров заявив, що ЗСУ звільнили ще п'ять населених пунктів в Херсонської області.

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