На відео, яке вдень публікувала ДСНС, хлопчик обійняв батька, у лікарні сердце дитини зупинилося.

У Миколаєві загинув хлопчик, якого дістали з-під завалів обстріляної окупантами п'ятиповерхівки. 11-річна дитина провела під уламками будинку 6 годин. Хлопчик помер у лікарні.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Хлопчик, якого дістали, помер", - зазначив він.

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За словами Кіма, дитину привезли на діаліз в обласну лікарню, і там у нього сталася зупинка серця.

На відео, яке у своєму Telegram опублікувала ДСНС, можна було побачити, як батько радів визволенню сина з-під завалів. Налякана дитина обіймала тата, усі сподівалися, що хлопчик виживе.

Обстріл Миколаєва: що відомо про новий воєнний злочин РФ

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі ворог масовано обстріляв Миколаїв, повністю зруйнований п'ятиповерховий житловий будинок. В результаті удару загинуло 4 людини.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що з-під завалів зруйнованого цієї ночі окупантами будинку в Миколаєві дістали 11-літнього хлопчика. Він провів під уламками 6 годин, проте врятувати життя дитини не вдалося.

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