Спецкор ТСН Неллі Ковальська: Побувавши в п’яти країнах з окупованими територіями, замислюєшся, чи реально взагалі "повернутись з війни"

Спеціальна кореспондентка ТСН Неллі Ковальська розповіла УНІАН, навіщо відвідала Молдову, Ірландію, Кіпр, Німеччину та Колумбію, які, як Україна, мали чи мають окуповані іншими країнами території, з президентами яких з цих країн вдалося записати інтерв’ю та чим вразили люди, які втрачали через окупацію домівки, або бралися за зброю, щоб їх захистити.

Спеціальна кореспондентка ТСН Неллі Ковальська стала авторкою проєкту "Розділені" - п’яти міні-фільмів про мешканців країн, які пройшли випробування військовими та політичним конфліктом. В розмові з УНІАН Ковальська розповіла, як створювався проєкт, пригадала колишню колумбійську партизанку, очевидців життя за Берлінською стіною, кіпріота, який втратив домівку через окупацію. На деякі теми герої відмовлялися говорити та плакали. Але авторка переконана - проєкт "Розділені" мають побачити українці.

Що головне наші читачі мають знати про проєкт "Розділені"?

"Розділені" - це п’ять історій про досвід п’яти країн, мешканці яких були розділені з різних причин, а їхні території - окуповані. Ми покажемо п’ять сценаріїв розвитку подій, в кожному з яких наш глядач так чи інакше побачить щось, що йому зрезонує.

Ми не даємо ніяких рецептів чи прогнозів, просто показуємо досвід мешканців Ірландії, Кіпру, Молдови, Колумбії та Німеччини, які пережили окупацію, а через неї – і особисті драми. А глядач вже зможе сам проаналізувати та дати оцінку цим подіям.

Скільки часу створювався проєкт, де ви побували? Де працювалося найважче та чому?

Від ідеї до реалізації минуло півтора року. На підготовку до зйомок пішло два місяці, знімальний процес тривав півроку. Ми з командою побували у десяти експедиціях, подолали понад три десятки перельотів та близько тисячі кілометрів за кермом у кожній країні. Рік на опрацювання відзнятого матеріалу та монтаж – і 26 липня у вечірньому ТСН о 19:30 вийде перша серія "Розділених".

За цей час нам вдалось відзняти різних героїв: учасників подій, які колись стріляли один в одного, політиків, які ухвалювали доленосні рішення, мешканців, які стали заручниками ситуації. Зокрема, нам вдалось поговорити з колишнім президентом Молдови Мірчею Снєгуром. Також покажемо інтерв’ю колишнього президента Колумбії Хуана Сантоса, який уклав мир з найбільшим повстанським угрупованням, що воювало з урядом з 1964 року. За це він отримав Нобелівську премію миру. Та чи принесло це бажаний мир країні?

Загалом, у п’яти серіях покажемо чотири ексклюзивних інтерв’ю з президентами різних країн. У всіх ми запитали, як вони оцінюють свої дії зараз, чи жалкують про ухвалені або неухвалені рішення.

Чим обумовлений ваш особистий інтерес до країн, які пройшли випробування військовими та політичним конфліктом?

Мене завжди в першу чергу цікавили люди. Наші герої отримали певний досвід, який може бути корисний глядачам. Як зараз живуть мешканці Кіпру, Молдови, Колумбії, Німеччини та Ірландії, про що мріють та чи змінили своє ставлення до ситуації, у яку потрапили. Чому вони беруть в руки зброю? Чи здатні пробачати вбивць? Яка ціна компромісу, на який вони йдуть? "Розділені" - це історії саме про людей.

Як шукали героїв?

Шукала героїв продюсерська група ТСН, також нам допомагали наші колеги за кордоном. Іноді доводилося здійснювати цілі спецоперації задля того, щоб вийти на потрібну людину. Кіпріота Мелетіса Апостолідеса, наприклад, ми знайшли через його друзів, які живуть на Кубі. Цей чоловік втратив домівку та лимонну плантацію на окупованій території Кіпру. Коли відкрились кордони, він поїхав подивитись на свій дім і був шокований тим, що на його ділянці побудували новий маєток та незаконно продали британцям. Він витратив понад мільйон євро, щоб довести у судах право власності, і йому це вдалось. Він фактично створив єдиний прецедент у світі у такій справі.

Спілкувалися більше з літніми людьми, очевидцями подій, чи з молоддю?

У Молдові ми імпровізували: знайомилися з людьми на місці і прямо там домовлялися про інтерв’ю. Говорили і з молоддю, дізнавались їхні плани на майбутнє навчання, їхнє ставлення до ситуації, чого їм бракує. Спілкувались і з учасниками бойових дій. Наприклад, нашим героєм став чоловік, який спочатку воював на стороні самопроголошеної республіки. Як вплинули на його життя політичні переконання, чим довелося пожертвувати та що змінило його ставлення до ситуації зараз – дізнались із перших вуст.

Чи помітили, яке покоління готове більш відкрито рефлексувати? Які риси об'єднують героїв із різних країн?

Однозначно, більш емоційні й рефлексуючі люди - ті, кого конфлікт стосується безпосередньо: жертви, бійці тощо. В кожному соціумі приблизно однаковий відсоток байдужих, тих, хто здатен пристосуватися до обставин і не звертати увагу на те, що відбувається в країні.

Чи часто люди відмовлялися взагалі спілкуватися? Як аргументували?

Найбільше відмов від спілкування було в Німеччині. Від більшості тих, хто відмовлявся, я чула один і той самий аргумент: "Ми маємо бути толерантними один до одного, а толерувати можна, лише не чіпаючи дражливі теми, тому ми не будемо говорити". Аби зробити німецьку серію, нам довелося їздити до цієї країни тричі. Проте, все одно нам вдалось знайти очевидців життя за Берлінської стіни та її падіння. У фільмі вони розкажуть, чи вдалось об’єднатись нації після розділення і чи впала стіна у свідомості німців.

На які теми герої менше за все хотіли говорити?

Найважча тема, звичайно, це ціна компромісу і пробачення за скоєне.

Чи були питання, які викликали агресію у людей? Чи були питання, через які ваші герої плакали?

Відкритої агресії, як такої, не було. Частіше за все люди звикли до обставин, в яких опинилися. Найбільше сліз було у Колумбії. Я бачила сльози в очах колишньої партизанки Елізабет, яка, як це не парадоксально, сумує за часом, що провела у джунглях з автоматом в руках. У цьому сюжеті ми покажемо репортаж із так званого реабілітаційного табору повстанців, які фактично залишились жити у джунглях. Вони ніколи не працювали, живуть за рахунок соціальної допомоги від держави, деякі з них навіть народились у цих таборах, там виростили своїх дітей. Дивлячись на це, слухаючи ці розповіді, замислюєшся, чи можлива соціалізація після таких подій, та чи реально взагалі "повернутись з війни".

Чи ставили собі за мету продемонструвати співгромадянам приклади інших країн, які пройшли випробування військовими та політичним конфліктом, щоб вони вчилися на чужих помилках?

В "Розділених" немає рецептів чи готових сценаріїв. Все, що ми бачимо у історіях - це чужий досвід, даність, яку ми можемо взяти до відома, або ні.

Чи може проєкт нести практичну користь у контексті вибудовування політики деокупації та реінтеграції окупованих територій в Україні?

Найбільша цінність - це знання. Проаналізувавши досвід різних країн, історії яких у чомусь нагадують український досвід, у чомусь – відрізняються, можна зробити висновки, якою ми хочемо бачити свою країну у майбутньому, і які кроки нам потрібно для цього робити, а яких – уникати. Ми б хотіли, щоб ці ситуації проаналізували і громадяни, і влада.

Після виходу спецпроєкту "Розділені", у суботньому та недільному ефірах ТСН, у нас заплановані два сюжети про події в Україні, над якими працювала наша кореспондентка Мар’яна Бухан. У них глядачі почують коментарі влади та звичайних громадян, що вони думають про поточну ситуацію у країні та як бачать перспективи її розв’язання.

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Прем’єра проєкту "Розділені" відбудеться в ефірі ТСН 26 липня.

Ірина Петренко

Автор: Ірина Петренко

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