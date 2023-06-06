Однак Білий дім відмовився назвати Росію винною в теракті на Каховській ГЕС.

США готові допомогти Києву у подоланні наслідків підриву Каховської ГЕС та готують додаткові пакети допомоги, заявив на брифінгу 6 червня координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

За словами Кірбі, йдеться, зокрема про допомогу через міжнародні організації. Разом з тим нові пакети допомоги стосуватимуться сфери безпеки.

"Я гарантую вам, що ви побачите додаткові пакети допомоги у сфері безпеки в найближчі дні і тижні. Ми будемо продовжувати робити все можливе, щоб Україна могла досягти успіху на полі бою, як сказав президент Байден", - зазначив Кірбі.

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Разом з тим Білий дім відмовився назвати Росію винною в теракті на Каховській ГЕС. Кірбі підкреслив, що Вашингтон "робить усе можливе, щоб оцінити ці звіти, і ми працюємо разом з українцями для отримання додаткової інформації".

"Ми не можемо однозначно сказати, що сталося в цей момент. ... Що ми абсолютно точно можемо сказати, так це те, що збиток українському народу і регіону буде значним", - сказав представник Білого дому.

Втім, NBC News з посиланням на власні джерела пише, що уряд Сполучених Штатів Америки має розвідувальні дані, що вказують на Росію як на винуватця атаки на дамбу.

Підрив Каховської дамби - головне

Вночі 6 червня російські терористи підірвали дамбу Каховської ГЕС. І хоча операція була заздалегідь спланована країною-агресоркою, загарбники діяли хаотично: затопили навіть власні позиції й техніку.

Підрив Каховської ГЕС є, зокрема, спробою окупантів призупинити процес деокупації ЗСУ та змістити вектор уваги суспільства з подій, які відбуваються у Бєлгородській області, висловилась заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Однак, підкреслив президент Володимир Зеленський, підрив дамби не вплинув на спроможність України деокуповувати власні території.

Найскладніша ситуація склалася у Корабельному районі Херсона, де вода піднялася на 3,5 метри та підтопила понад тисячу будинків. Евакуйовано вже 1500 людей, також людям допомагають з порятунком тварин.

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