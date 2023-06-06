Раніше українська розвідка заявляла, що окупанти замінували і дистанційно підірвали дамбу.

Сполучені Штати Америки планують розсекретити дані розвідки, які вказують на те, що саме Російська Федерація несе відповідальність за підрив Каховської ГЕС та масштабну техногенну катастрофу. Про це повідомляє NBC News з посиланням на джерела.

За інформацією двох американських та одного західного чиновника, уряд Сполучених Штатів Америки має розвідувальні дані, що вказують на Росію, як на винуватця атаки на дамбу.

Адміністрація президента Джо Байдена збиралася розсекретити частину розвідданих і поділитися пізніше сьогодні.

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Хто стоїть за атакою на Каховську ГЕС

Вночі 6 червня було підірвано дамбу Каховської ГЕС, що призвело до підтоплення десятків населених пунктів (до 16 години ДСНС підтвердила підтоплення 13 населених пунктів, загалом в зоні ризику залишаються близько 80).

У російського диктатора Володимира Путіна назвали цей злочин "навмисною диверсією з українського боку". Українська розвідка підтвердила, що дамбу було знищено зі застосуванням вибухівки. Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов зазначив, що "сценарії можуть бути різні, але висновки попередні так – фахівці не бачать причин думати, що дамба "стомилася".

Передбачається, що окупанти вдалися до дистанційного підриву дамби. Президент Володимир Зеленський пояснював, що знищити дамбу внаслідок обстрілів неможливо, і наголошував, що ворог спершу замінував, а потім підірвав ГЕС. Вдень 6 червня фіксували вибухи російських мін, які до Херсона приніс потік води.

Українські військові заявляли, що атака на дамбу безпосередньо пов’язана з українським контрнаступом і є спробою зупинити деокупацію території України Силами оборони.

Глава Європейської Ради Шарль Мішель назвав Росію причетною для атаки. Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок також звинуватила РФ в екоциді на Каховській ГЕС

Британський аналітик з питань оборони Майкл Кларк зауважив, що теракт був вигідним лише для Росії і наголосив, що вибух стався на російській стороні греблі.

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