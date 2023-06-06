Вашингтон поки "не може однозначно сказати, що сталося" на Каховській ГЕС.

Координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США відомо про інформацію, що саме Росія підірвала дамбу Каховської ГЕС, але наразі підтвердити це Вашингтон не може.

"Ми уважно стежимо за наслідками цього руйнування, яке викликало масовий потоп в Україні та евакуацію багатьох тисяч українців. ... Ми бачили повідомлення про те, що росіяни несуть відповідальність за вибух на дамби. Я нагадаю, що російські війська незаконно зайшли минулого року і відтоді продовжують окупацію. Ми робимо все можливе, щоб оцінити ці звіти, і ми працюємо разом з українцями для отримання додаткової інформації. Ми не можемо однозначно сказати, що сталося в цей момент. ... Що ми абсолютно точно можемо сказати, так це те, що збиток українському народу і регіону буде значним", – сказав Кірбі на брифінгу.

Раніше видання NBC News з посиланням на джерела повідомило, що США мають дані, які підтверджують, що Росія стоїть за атакою, і збираються розсекретити їх пізніше сьогодні.

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Підрив Каховської ГЕС - що потрібно знати

У ніч на вівторок, 6 червня, було підірвано дамбу Каховської ГЕС, внаслідок чого щонайменше 13 населених пунктів були затоплені, більше 80 опинилися в зоні ризику, і понад 40 тисяч осіб у південних областях України (переважно - на окупованій території) потребували евакуації.

У Кремлі заявили, що це результат "навмисною диверсією з української сторони". ГУР МО у свою чергу підтвердило, що російські окупанти замінували і підірвали ГЕС, ймовірно, дистанційно. Знищення дамби внаслідок обстрілу український президент Володимир Зеленський назвав неможливим.

Голова Євроради Шарль Мішель назвав Росію причетною до атаки. Про вину Росії заявила і голова німецького МЗС Німеччини Анналена Бербок.

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