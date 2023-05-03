Ватажок "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що йому абсолютно байдуже на удари нібито українськими безпілотниками по Кремлю. Його більше цікавлять боєприпаси, які не дають його найманцям.

Як повідомив Пригожин заявив, відповідаючи на запит російських журналістів. Коментуючи нібито удари по Кремлю ватажок ПВК "Вагнер" іронічно заявив, що це могла б бути навіть блискавка.

"Я ніяк не можу прокоментувати це явище. Можливо, це блискавка була. Мені головне снаряди отримати, щоб у Бахмуті просуватися. І друге – щоб військові фланги не проср*ли", - заявив Пригожин.

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"Удари" по Кремлю

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Росія звинуватила Україну в спробі завдати удару по Кремлю. Військові і спецслужби нібито вивели з ладу два безпілотники, які атакували Кремль, постраждалих немає.

Російські топ-пропагандисти влаштували непідробну істерику через нібито удари українськими безпілотниками по Кремлю. Вони погрожують відповіддю та ліквідацією українського президента.

Водночас українці на "бавовну" реагують мемами. Найцікавіші з них - у підбірці УНІАН.

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