Зокрема, ці втрати орієнтовно становлять 915 мільйонів доларів.

В Міністерстві оборони України назвали приблизні втрати російських окупантів на українському острові Зміїному.

Про це повідомляє Міністерство оборони України у соціальній мережі Facebook.

"Втрати РФ на Зміїному становлять орієнтовно $915 млн", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, українські війська завдали удару по Зміїному, після чого російські окупанти покинули острів.

Звільнення острова Зміїний українськими бійцями призвело до втрати контролю Росії над частиною Чорного моря. Це стало величезною перемогою ЗСУ, оскільки окупаційні війська хотіли використовувати острів як зброю проти України.

За словами військово - політичного оглядача Олексія Коваленка, на сьогодні ЗСУ завершили перший етап деблокади Чорного моря, і створили умови, коли російському військовому флоту небезпечно знаходиться в Чорному морі на відстані до 200 км від лінії берега України.

У Генштабі заявили, що ЗСУ мають намір дислокувати на острові свої сили.

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