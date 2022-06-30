Сьогодні вночі українські війська завдали удару по Зміїному, після чого російські окупанти покинули острів. ЗСУ мають намір дислокувати там свої сили.

Окупаційний війська Російської Федерації в результаті військової операції Збройних сил України вимушено залишили раніше окупований острів Зміїний. Наразі на острові немає ніяких військ.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов в ході брифінгу Міноборони у четвер, 30 червня.

За його словами, українська армія, яка вже тримає вогневий контроль над територією, збирається розмістити там свої підрозділи.

"Щодо Зміїного. Противник покинув острів, ми змусили його це зробити. Зараз наших військових на острові немає, але це буде, наберіться терпіння", - зазначив Громов.

Він додав, що командування ЗСУ має намір встановити не тільки вогневий, а й фізичний контроль над Зміїним.

"Наразі ми його контролюємо за допомогою нашої зброї" – підкреслив Громов.

Острів Зміїний: ЗСУ вигнали російських окупантів

Як раніше повідомляв УНІАН, вночі українські війська завдали удару по Зміїному, після чого російські окупанти покинули острів.

Звільнення острова Зміїний українськими бійцями призвело до втрати контролю Росії над цією частиною Чорного моря. Це стало величезною перемогою ЗСУ, оскільки окупаційні війська хотіли використовувати острів як зброю проти України.

За словами військово - політичного оглядача Олексія Коваленка, на сьогодні ЗСУ завершили перший етап деблокади Чорного моря, і створили умови, коли російському військовому флоту небезпечно знаходиться в Чорному морі на відстані до 200 км від лінії берега України.

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