Російські війська продовжують зазнавати втрат на окупованому острові Зміїний у Чорному морі.
Про нові втрати Росії йдеться у зведенні ОК Південь.
"Триває військова операція з ураження сил та засобів противника на острові Зміїному. Зафіксовано влучання у ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", - розповіли військові.
За інформацією ГУР, росіяни розмістили на острові підрозділи ППО, три одиниці реактивних артилерійських установок, катерну групу і підрозділи спецпризначенців.
Начальник ГУ розвідки Кирило Буданов наголосив, що операція проти росіян на Зміїному буде тривати до повного звільнення острова.
Днями українські військові вразили ворожі підрозділи на острові Зміїний у Чорному морі. Снаряди вразили зенітно-ракетний комплекс "Панцир С1", радіолокаційну станцію та автомобільну техніку.
Війна в Україні: актуальні дані
Росія зосередила всі зусилля на захопленні Донбасу. Зараз тривають запеклі бої за Сєвєродонецьк. Найближчим часом ворог може захопити Лисичанськ, попереджають експерти з ISW.
Разом з тим в районі Білогорівки окупанти відмовилися форсувати Сіверський Донець, боячись нових великих втрат у техніці та живій силі.
21 червня противник знову атакував ЗСУ на Слов'янському напрямку, а в Харківській області намагається утримати українські сили та не допустити їхній вихід до російського кордону.
На думку керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, цілями Росії є захоплення Сєвєродонецька, прохід з боку півдня до Лисичанська та рух з боку Попасної з подальшим встановленням контролю над трасою Лисичанськ-Бахмут.
Прем'єр Британії Борис Джонсон вважає, що РФ може вичерпати ресурси у боях на Донбасі.
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