За його словами, російське командування, окуповуючи острів Зміїний, ставило чотири цілі. Але з самого початку було зрозуміло, що будь-який підрозділ, який там буде розміщено - "смертники".

Острів Зміїний у тактиці і стратегії Російської Федерації з окупації і блокування Чорного моря відігравав дуже важливу роль, оскільки саме цей острів розміщений тактично вигідно, щоб контролювати судноплавні шляхи.

Про це в ефірі телепроекту FREEДОМ заявив військово політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олексій Коваленко.

За словами експерта, після того, як був знищений ракетний крейсер "Москва", острів Зміїний стали використовувати ще й для того, щоб сформувати на його території ешелоноване ППО, якого не вистачає на сьогодні російській Чорноморській флотилії, через що вона дуже вразлива.

"Крім цього острів Зміїний повинен був використовуватися як проміжний плацдарм для формування на ньому ДРГ для закидання в Одеську область. І знову-таки в перспективі на острові російське командування планувало розмістити берегові протикорабельні ракетні комплекси "Бастіон", які використовують ракети П-800 "Онікс" для підвищення ефективності застосування цих ракет по території України, щоб скоротити реакцію українського ППО на них. Зараз такі ракети запускають з території окупованого півострова Крим, а ППО в Одеській області досить ефективно протистоїть цим ударам", - зазначив Коваленко.

За словами військового експерта, саме ці чотири цілі ставило російське командування, окуповуючи острів Зміїний.

"Але фактично з самого початку було зрозуміло, що будь-який підрозділ, який там буде розміщено - вони, по суті, смертники, оскільки острів знаходиться в зоні вогневого ураження ЗСУ. У міру того як ми стали отримувати більше далекобійної і високоточної зброї, ступінь "суїцидальності" розміщеного там контингенту РФ лише зростала в геометричній прогресії. Ну ось зараз ми і бачимо цю "добру волю", по якій вони покинули острів", - зазначив Коваленко.

Разом з тим, Коваленко наголосив, що острів Зміїний відігравав велику роль саме в Чорноморському плацдармі, на якому РФ займалася злочинним блокуванням судноплавних шляхів, а також актами терору по Одеській області і не тільки.

"По суті, на сьогодні, якщо говорить про так званий перший етап деблокади Чорного моря, ми завершуємо цей перший етап. Ми створили умови, коли російському військовому флоту небезпечно знаходиться в Чорному морі на відстані до 200 км від лінії берега України. Чому? Тому що застосовуються наші протикорабельні ракетні комплекси. Ми створили умови, коли вони (російські війська - УНІАН) не здатні фізично розміщувати підрозділи на о. Зміїний: вони вже з цим змирилися і розуміють, що це смертельний вирок, безглузда трата не стільки людських життів військовослужбовців, скільки безглузда трата техніки (ну оскільки техніку РФ цінує набагато більше, ніж життя своїх військових). А такі втрати техніки, які вони понесли на о. Зміїний (причому абсолютно неефективні втрати!), це досить масштабно", - стверджує Коваленко.

На його погляд, російське командування, яке займалося саме Чорноморським плацдармом, як мінімум "має вже бути розстріляно в Москві".

Як раніше повідомляв УНІАН, вночі українські війська завдали удару по Зміїному, після чого російські окупанти покинули острів.

Звільнення острова Зміїний українськими бійцями призвело до втрати контролю Росії над цією частиною Чорного моря. Це стало величезною перемогою ЗСУ, оскільки окупаційні війська хотіли використовувати острів як зброю проти України.

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