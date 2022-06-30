Російські окупанти залишили острів після нічних обстрілів ЗСУ.

Звільнення острова Зміїний українськими бійцями призвело до втрати контролю Росії над цією частиною Чорного моря. Це стало величезною перемогою ЗСУ, так як окупаційні війська хотіли використовувати острів як зброю проти України.

Про це в ефірі телемарафону повідомив радник глави МВС Вадим Денисенко.

"Потрібно розуміти, що острів Зміїний, після того, як ми знищили крейсер "Москва", Росіяни розраховували, що зроблять з нього такий собі авіаносець, на який вони поставлять ППО і зможуть контролювати всю цю частину Чорного моря. Ми їх вибили і те, що протягом останніх декількох днів росЗМІ реально розносило різні дурниці означає одне - це величезна перемога ЗСУ", - наголосив Денисенко.

За його словами, Україна фактично нівелювала весь Чорноморський флот РФ в цій частині акваторії Чорного моря, при цьому не маючи свого.

"Тепер росіяни нічого не можуть зробити в акваторії, крім, на жаль, обстрілів українських міст ракетами "Калібр" зі своїх кораблів. Але з точки зору висадки десанту вони неспроможні в цій частині моря", - підсумував Денисенко.

Як раніше повідомляв УНІАН, вночі українські війська завдали удару по зміїному, після чого російські окупанти покинули острів.

Вас також можуть зацікавити новини: