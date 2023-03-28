У результаті бойових зіткнень за добу знищено 86 окупантів.

У Бахмуті зменшилась кількість бойових зіткнень з ворогом. За добу на цьому напрямку відбулось 19 боїв з противником, 14 з них – у місті, підтвердив представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Однак він не став це пов’язувати зі згасанням наступу окупантів. Цьому може бути зовсім інша причина.

"Останні три дні кількість боїв зменшилась, але тут потрібен серйозний аналіз – це може бути певне перегрупування військ. Рух своїми силами, підрозділами. Думаю, наступні дні-тиждень покажуть, що це насправді", - сказав Череватий.

Основною ударною силою загарбників на Бахмутському напрямку залишаються "вагнерівці", але їх посилено регулярними військами, додав Череватий.

За добу ворог гатив по цій ділянці фронту 104 рази – зі ствольною артилерії та РСЗВ. По самому Бахмуту 27 березня зафіксовано 70 ворожих ударів.

У результаті бойових зіткнень знищено 86 окупантів, 117 загарбників поранено. Силами оборони підбито ворожу САУ "Гвоздика" і станцію "Стриж".

Війна в Україні - ситуація у Бахмуті

Бахмут залишається епіцентром запеклих боїв за Донбас. Згідно зі зведенням Генштабу, РФ також безперервно атакувала Авдіївський і Мар’їнський напрямки.

На думку Інституту вивчення війни, саме на Авдіївський напрямок росіяни могли перекинути нові сили. Водночас аналітики констатують, що найімовірніше РФ вже майже в центрі Бахмута.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, своєю чергою, наголосив, що українська армія продовжує боронити місто-фортецю, щоб "виснажити переважаючі сили противника та завдати йому тяжких втрат".

При цьому Сирський також підтвердив, що росіяни продовжують спроби оточення ЗСУ у Бахмуті.

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