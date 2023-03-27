Генерал-полковник ухвалив ряд оперативних рішень, спрямованих на покращення ефективності бойових завдань.

Ситуація на бахмутському напрямку продовжує бути стабільно складною. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив про це після чергових відвідин найбільш небезпечних точок на цій точці фронту.

"Триває найбільш інтенсивна фаза боїв за Бахмут. Ситуація стабільно складна. Ворог несе значні втрати в людських ресурсах, озброєнні та військовій техніці, але продовжує вести наступальні дії. Наші захисники в надважких умовах героїчно стримують ворожу навалу і не залишають ворогу шансів реалізувати свої задуми", - передає слова Сирського Military Media Center.

Генерал-полковник оцінив обстановку у районі виконання бойових завдань. Окрім цього він вдався до вирішення певних проблем, котрі перешкоджали ефективному виконуванню бойових завдань.

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Також командувач ухвалив ряд оперативних рішень. Вони спрямовані на підвищення ефективності у роботі українських військових щодо стримування та нанесення ураження ворогу.

"Оборона Бахмута обумовлена військовою необхідністю і ґрунтується на грамотному використанні захисних можливостей міста, зведених укріплень та обладнаних вогневих споруд. Мужність і героїзм наших воїнів, у поєднанні з умілим використанням зброї, застосуванням маневру силами та засобами, дозволили вести оборону міста понад всі граничні терміни та прогнози. Ми прораховуємо всі можливі варіанти розвитку подій, та будемо діяти адекватно до обстановки, що склалася", - додав Сирський.

Поточна ситуація у Бахмуті: що відомо

Зранку 25 березня Генштаб ЗСУ повідомляв, що росіяни і надалі продовжують штурмувати на фронті. Напередодні були відбиті десятки атак окупантів, у тому числі чотирьох населених пунктів на бахмутському напрямку, окрім самого Бахмута.

У той же час розвідка Великої Британії заявила, що наступ РФ на Бахмут практично зупинився. Причиною стало виснаження російських військ.

26 березня речник Східного угрупування українських військ повідомив, що занадто рано говорити про зменшення інтенсивності атак окупантами. Можливо ворог проводить перебазування резервів.

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