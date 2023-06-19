Одну з таки самохідних бомб росіяни запустили на українські позиції поблизу Мар'їнки.

Російські окупанти застосували тактику терористів ІДІЛ в Україні. Загарбники почали використовувати старі танки як самохідні бомби, начинені неймовірною кількістю тротилу.

Про це заявили OSINT-аналітики на основі аналізу кадрів, опублікованих самими ж окупантами. Зокрема, Z-пабліки стверджували, що російські військові нібито захопили цей танк у ЗСУ, але згодом з'явилися підтвердження, що це розконсервований танк армії РФ.

На відео видно, як танк-камікадзе атакує українські позиції. "Воєнкор" Володимир Романов заявив, що ЗС РФ начинили бронемашину шістьма тоннами тротилу й направили "на автопілоті" до ЗСУ в районі Мар'їнки Донецької області.

Втім, ця самохідна бомба не дійшла до українських позицій приблизно 100 метрів, підірвалася на міні, а після пострілу з РПГ детонувала. Дрон зафіксували потужний вибух із засліплюючим спалахом, після якого в небо здійнялася величезний стовп диму.

За даними проекту CalibreObscura, танк, який брав участь у російській атаці, – це T-54/55. Атака дійсно сталася поблизу Мар'їнки. Разом з тим, засновник Bellingcat Еліот Хіггінс порівняв подібне використання танків із тактикою ІДІЛ.

Танки сімейства Т-54/55 почали розконсервовувати на початку весни цього року. Перші модифікації були прийняті на озброєння у 1940 та 1958 роках відповідно.

"Це не перший випадок використання російськими військові старої радянської техніки як самохідної бомби. Міноборони Росії 17 червня хвалилося, що їм вдалося підірвати опорний пункт ЗСУ за допомогою начиненого вибухівкою бронетранспортера МТ-ЛБ. Відомство також повідомило, що техніка "трофейна". Відеопідтвердження того, що трапилося, не публікувалися", – зазначили аналітики.

РФ "пустила в хід" старі радянські танки

9 травня Росія так і не змогла відмовитися від проведення параду на Красній площі в Москві. Цього року він був рекордно коротким - тривав всього 45 хвилин. Площею проїхалися, за підрахунками аналітиків, броньовані автомобілі "Тигр", "Урал", "КамАЗ", ракетні комплекси "Іскандер", С-400, "Ярс", БТР "Бумеранг". З танків був представлений тільки Т-34 - і той був з нюансом.

Ще в березневому звіті CIT йшлося, що з резервної бази на Далекому Сході почали вивозити радянські танки сімейства Т-54/55. Факти відправки і використання ЗС РФ танків Т-62 в ході повномасштабного вторгнення фіксувалися ще з літа, але зняття зі зберігання Т-54/55 зафіксовано вперше. Тоді ж міністр Олексій Резніков зазначив, що Росія планує знімати з п'єдесталів радянські танки Другої світової війни для залучення у війні проти України.

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