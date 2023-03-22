Т-54 були прийняті на озброєння армії СРСР у другій половині 1940-х, А Т-55 - в 1958.

Аналітики Conflict Intelligence Team (CIT) з'ясували, що з резервної бази на Далекому Сході почали вивозити радянські танки сімейства Т-54/55.

У розпорядженні команди CIT виявилися фотографії ешелону, що перевозить згадану вище військову техніку з Далекого Сходу.

Зазначається, що факти відправки й використання ЗС РФ танків Т-62 в ході повномасштабного вторгнення фіксуються ще з літа, але зняття зі зберігання Т-54/55 зафіксовано вперше.

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Аналітики проаналізували супутникові знімки бази й встановили, що в період між червнем і листопадом 2022 її покинув мінімум 191 танк (ймовірно, в основному Т-62). В реальності це число може бути значно вище, зазначають у CIT.

Недоліки танків Т-54

У CIT звертають увагу, що Т-54 були прийняті на озброєння армії СРСР у другій половині 1940-х, А Т-55 - в 1958.

Серед істотних мінусів даних моделей - відсутність далекомірів і балістичних обчислювачів, не кажучи вже про систему управління вогнем; примітивні Приціли.

Аналітики зазначають, що зняття зі зберігання цих танків однозначно свідчить про серйозні проблеми із забезпеченням ЗС РФ бронетехнікою.

Росіяни розконсервували найдавніші БТР-50П

Раніше у мережі з'явилися перші кадри розконсервованих БТР-50П, що відправляються у зону бойових дій в Україну.

БТР-50П випускався з 1954 по 1970. У РФ на зберіганні їх до 1 тисячі, пояснював військовий оглядач Олександр Коваленко.

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