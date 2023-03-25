Росіяни вирішили створити дивізію з танків Т-34 часів Другої світової війни.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє, що Росія планує знімати з п'єдесталів радянські танки часів Другої світової війни для залучення у війні проти України.

"Після того, як Росія почала розконсервування танків, вироблених наприкінці 1940-х років, вони також вирішили створити дивізію з танків Т-34 часів Другої світової війни. План полягає у тому, аби зняти їх з постаментів у містах і містечках по всій країні", - повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у мікроблозі Twitter.

При цьому він пожартував, що новітні танки західного виробництва Abrams, Leopard і Challenger "мають тепер бути дуже наляканими".

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Росіяни перекидають на фронт стару техніку – що відомо

Ще у лютому російське командування почало перекидати на фронт розконсервовану стару техніку 50-70-х років.

У березневому звіті CIT йшлося про те, що з резервної бази на Далекому Сході почали вивозити радянські танки сімейства Т-54/55. Факти відправки й використання ЗС РФ танків Т-62 в ході повномасштабного вторгнення фіксувались ще з літа, але зняття зі зберігання Т-54/55 зафіксовано вперше.

З’явились навіть супутникові кадри, як російські танки везуть зі 111-ї Центральної бази резерву танків у Хабаровському краї.

При цьому у РФ навряд чи знайдеться достатньо снарядів для того, щоб належним чином застосувати свої Т-54/55 в Україні, й навіть у зворотному випадку, ці снаряди занадто "старі" для ефективної роботи в бою, переконаний військовий оглядач Олександр Коваленко.

За підрахунками IISS, з 24 лютого Росія втратила близько 50% свого довоєнного парку сучасних танків Т-72Б3 і Т-72Б3М. Крім того, ворог суттєво виснажив свої запаси крилатих ракет, втрат зазнала і російська авіація.

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